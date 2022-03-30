В Rainbow Six Siege появились Рик и Морти

Авторы соревновательного шутера Rainbow Six Siege добавили в игру образы главных героев комедийного мультсериала «Рик и Морти». Трейлер набора был опубликован на YouTube.

Фото: Cybersport Cybersport

В комплект Rick and Morty Battle Bundle вошли альтернативные скины для оперативников Doc и Fuse, которые состоят из тематических костюмов, а также масок Рика и Морти. Помимо этого, покупатели получат образы для оружия, брелоки в виде персонажей шоу и новые фоны для карточек оперативников.