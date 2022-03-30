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13 минут назад

В Rainbow Six Siege появились Рик и Морти

CyberSport.ruCyberSport.ru

Авторы соревновательного шутера Rainbow Six Siege добавили в игру образы главных героев комедийного мультсериала «Рик и Морти». Трейлер набора был опубликован на YouTube.

В Rainbow Six Siege появились Рик и Морти
Фото: CybersportCybersport

В комплект Rick and Morty Battle Bundle вошли альтернативные скины для оперативников Doc и Fuse, которые состоят из тематических костюмов, а также масок Рика и Морти. Помимо этого, покупатели получат образы для оружия, брелоки в виде персонажей шоу и новые фоны для карточек оперативников.

Это уже не первая коллаборация между компанией Ubisoft и авторами мультсериала «Рик и Морти». В 2021 году в игру добавили наборы Smoke «Огурчик Рик» и Sledge «Громфломит». А в начале 2022-го в игре появились комплекты «Кромбопулус Майкл» для Thermite и «Мистер Мисикс» для Ace.

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