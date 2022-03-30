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4 минуты назад

Хореограф подал в суд на Epic Games за использование его танца в Fortnite

CyberSport.ruCyberSport.ru

Блогер и хореограф Кайл Ханагами заявил, что компания Epic Games нарушила авторские права, использовав без разрешения его танцевальные движения в эмоции для «королевской битвы» Fortnite. Контент-мейкер подал в суд на разработчиков.

Хореограф подал в суд на Epic Games за использование его танца в Fortnite
Фото: CyberSport.ruCyberSport.ru

Ханагами утверждает, что эмоция It’s Complicated, которая была добавлена в Fortnite, копирует его танец из ролика 2017 года. Движение появилось в игре в третьем сезоне второй главы в 2020 году. Адвокат блогера опубликовал ролик, в котором сопоставил танец своего клиента и эмоцию из Fortnite. Сторона обвинения требует убрать движение из игры и возместить судебные издержки.

Ханагами не первый контент-мейкер, который подает в суд на Epic Games за использование его движений в Fortnite. Однако предыдущие похожие иски суд отклонил. На канал Ханагами на YouTube подписаны более 4,5 млн пользователей, а ролик с танцем, который, по мнению блогера, использовали разработчики, набрал более 35 млн просмотров.

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