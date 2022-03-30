Хореограф подал в суд на Epic Games за использование его танца в Fortnite

Блогер и хореограф Кайл Ханагами заявил, что компания Epic Games нарушила авторские права, использовав без разрешения его танцевальные движения в эмоции для «королевской битвы» Fortnite. Контент-мейкер подал в суд на разработчиков.

Ханагами утверждает, что эмоция It’s Complicated, которая была добавлена в Fortnite, копирует его танец из ролика 2017 года. Движение появилось в игре в третьем сезоне второй главы в 2020 году. Адвокат блогера опубликовал ролик, в котором сопоставил танец своего клиента и эмоцию из Fortnite. Сторона обвинения требует убрать движение из игры и возместить судебные издержки.