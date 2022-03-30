Valve анонсировала конкурс стикеров в честь десятилетия CS:GO

По словам представителей Valve, работы должны быть выполнены в стиле CS:GO. Все изображения должны быть оригинальными, разрешается лишь использовать официальные логотипы и иконки шутера. Для участия в конкурсе авторы должны загрузить свои работы в мастерскую с использованием тега CSGO10 в названии. Заявки принимаются до 21 июля, а капсула со стикерами победителей будет выпущена в августе.