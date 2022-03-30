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44 минуты назад

Valve анонсировала конкурс стикеров в честь десятилетия CS:GO

CyberSport.ruCyberSport.ru

Valve проведёт конкурс стикеров для оружия, посвящённый десятилетнему юбилею CS:GO. Анонс был опубликован на официальном сайте разработчика.

Valve анонсировала конкурс стикеров в честь десятилетия CS:GO
Фото: SteamSteam

По словам представителей Valve, работы должны быть выполнены в стиле CS:GO. Все изображения должны быть оригинальными, разрешается лишь использовать официальные логотипы и иконки шутера. Для участия в конкурсе авторы должны загрузить свои работы в мастерскую с использованием тега CSGO10 в названии. Заявки принимаются до 21 июля, а капсула со стикерами победителей будет выпущена в августе.

Релиз Counter-Strike: Global Offensive состоялся 21 августа 2012 года. За десять лет игра стала самым популярным продуктом в Steam, опередив другой релиз от Valve — Dota 2.

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