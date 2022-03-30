Стример попался на читерстве, пытаясь доказать, что он не читер

Стример под ником Kenji пытался убедить всех, что он не использует в Call of Duty: Vanguard читы, однако вместо этого доказал обратное. Об этом сообщил портал PC Gamer.

Фото: CallOfDuty CallOfDuty

Помимо стриминга, Kenji участвовал в различных неофициальных соревнованиях по Call of Duty, во время которых соперники подозревали его в читерстве. Чтобы снять с себя обвинения, стример направил веб-камеру на монитор, пока выступал на турнире Checkmate Gaming. Именно она запечатлела, как Kenji использует запрещённый софт, позволяющий отслеживать врагов через стены. На записи явно было видно, как по экрану перемещаются прямоугольники, выдавая местоположение противников стримера.