В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 86.28EUR 96.01
Войти в почту
31 минуту назад

В российском PS Store внезапно снова можно покупать

Чемпионат.comЧемпионат.com

В российском PlayStation Store внезапно начали работать транзакции — можно оплачивать товары из кошелька и активировать бесплатные игры, в том числе из PS Plus.

В российском PS Store внезапно снова можно покупать и активировать ключи
Фото: SonySony

Как покупать игры на PS5

Открываем поиск на консоли (не вкладку PS Store, а именно поиск в правом верхнем углу домашнего экрана) и ищем нужную игру. В качестве примера можно использовать Grand Theft Auto V для PlayStation 5. Открыв страницу некоторых игр, надо дополнительно нажать «Посмотреть игру». Тогда откроется страница в PS Store.

Но оплачивать можно только при наличии денег на кошельке. Однако даже такая полумера позволяет использовать подписку PS Plus по полной (теперь доступна активация игр) и апгрейд игр с PS4 на PS5 (эта операция проходит как бесплатная покупка).

Сама Sony не комментировала эту ситуацию.

Последние новости
Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители