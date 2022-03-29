В Fortnite добавили постоянный режим без строительства

В Fortnite появился полноценный режим без строительства. Он получил название «Нулевая высота». В честь этого события компания Epic Games выпустила трейлер режима.

Фото: Microsoft Microsoft

20 марта в «королевской битве» Fortnite стартовал второй сезон третьей главы, в котором разработчики временно отключили строительство. Эта особенность должна была быть временной и существовать только до 29 марта.