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21 минуту назад

В Fortnite добавили постоянный режим без строительства

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В Fortnite появился полноценный режим без строительства. Он получил название «Нулевая высота». В честь этого события компания Epic Games выпустила трейлер режима.

В Fortnite добавили постоянный режим без строительства
Фото: MicrosoftMicrosoft

20 марта в «королевской битве» Fortnite стартовал второй сезон третьей главы, в котором разработчики временно отключили строительство. Эта особенность должна была быть временной и существовать только до 29 марта.

В формате «Нулевая высота» доступны сражения в одиночку, в парах, в тройках и в отрядах для четверых. Вместе с этим обновлением разработчики вернули строительство в основной режим игры.

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