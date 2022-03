Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild перенесли на весну 2023 года

Nintendo решила дать дополнительное время для команды The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2, поэтому выход отложили до весны 2023 года.

В своём обращении продюсер адвенчуры Эйдзи Аонума рассказал, что мир продолжение Breath of the Wild сильно расширится далеко за пределы увиденного — события развернутся не только на земле и в небе. Умения героя при этом станут ещё шире. Для реализации задуманного требуется больше времени.

Сиквел Breath of the Wild до сих пор не обзавёлся официальном названием — в Nintendo игру называют буквально «продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Скорее всего, ближе к выходу адвенчура обзаведётся другим подзаголовком.