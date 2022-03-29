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51 минуту назад

Сиквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild перенесли на весну 2023 года

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 1

Nintendo решила дать дополнительное время для команды The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, поэтому выход отложили до весны 2023 года.

Продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild перенесли на весну 2023 года
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В своём обращении продюсер адвенчуры Эйдзи Аонума рассказал, что мир продолжение Breath of the Wild сильно расширится далеко за пределы увиденного — события развернутся не только на земле и в небе. Умения героя при этом станут ещё шире. Для реализации задуманного требуется больше времени.

Аонума также извинился перед всеми, кто надеялся продолжить приключения Линка уже в этом году.

Сиквел Breath of the Wild до сих пор не обзавёлся официальном названием — в Nintendo игру называют буквально «продолжение The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Скорее всего, ближе к выходу адвенчура обзаведётся другим подзаголовком.

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