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1 час назад

Более 700 игр и запуск в июне — анонсирована новая подписка PS Plus

Игромания.руИгромания.ру

Sony официально анонсировала новые виды подписки для PlayStation Plus, слухи о которых ранее гуляли в сети — PS Plus и PS Now объединяют в один сервис

Анонсирована новая подписка PlayStation Plus — более 700 игр в каталоге
Фото: PlayStationPlayStation

PlayStation Plus Essential:

  • две бесплатные игры в месяц;
  • эксклюзивные скидки;
  • облачные сохранения;
  • доступ к мультиплееру;
  • для обладателей обычной подписки PS Plus в этой версии нет кардинальных изменений.

PlayStation Plus Extra:

  • всё из предыдущей подписки
  • доступ к каталогу, куда входит до 400 проектов с PS4 и PS5, включая проекты PlayStation Studios и сторонних партнёров.

PlayStation Plus Premium:

  • всё из предыдущих подписок;
  • дополнительный каталог, куда входит до 340 игр — среди них проекты с PS3 (через облако), игры с PS, PS2 и PSP;
  • доступ к облачному стримингу игр в местах, где доступен PS Now;
  • Специальные демо с ограниченным по времени доступом.

Цены

PlayStation Plus Essential

  • США — $9,99 в месяц, $24,99 в квартал, $59,99 в год,
  • Европа — €8,99 в месяц, €24,99 в квартал, €59,99 в год,
  • Великобритания — £6,99 в месяц, £19,99 в квартал, £49,99 в год.

PlayStation Plus Extra

  • США — $14,99 в месяц, $39,99 в квартал, $99,99 в год
  • Европа — €13,99 в месяц, €39,99 в квартал, €99,99 в год
  • Великобритания — £10,99 в месяц, £31,99 в квартал, £83,99 в год

PlayStation Plus Premium

  • США — $17,99 в месяц, $49,99 в квартал, $119,99 в год
  • Европа — €16,99 в месяц, €49,99 в квартал, €119,99 в год
  • Великобритания — £13,49 в месяц, £39,99 в квартал, £99,99 в год
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