Анонсирована новая подписка PlayStation Plus — более 700 игр в каталоге

Sony официально анонсировала новые виды подписки для PlayStation Plus, слухи о которых ранее гуляли в сети — PS Plus и PS Now объединяют в один сервис
Фото: PlayStationPlayStation
PlayStation Plus Essential:
- две бесплатные игры в месяц;
- эксклюзивные скидки;
- облачные сохранения;
- доступ к мультиплееру;
- для обладателей обычной подписки PS Plus в этой версии нет кардинальных изменений.
- всё из предыдущей подписки
- доступ к каталогу, куда входит до 400 проектов с PS4 и PS5, включая проекты PlayStation Studios и сторонних партнёров.
PlayStation Plus Premium:
- всё из предыдущих подписок;
- дополнительный каталог, куда входит до 340 игр — среди них проекты с PS3 (через облако), игры с PS, PS2 и PSP;
- доступ к облачному стримингу игр в местах, где доступен PS Now;
- Специальные демо с ограниченным по времени доступом.
Цены
PlayStation Plus Essential
- США — $9,99 в месяц, $24,99 в квартал, $59,99 в год,
- Европа — €8,99 в месяц, €24,99 в квартал, €59,99 в год,
- Великобритания — £6,99 в месяц, £19,99 в квартал, £49,99 в год.
- США — $14,99 в месяц, $39,99 в квартал, $99,99 в год
- Европа — €13,99 в месяц, €39,99 в квартал, €99,99 в год
- Великобритания — £10,99 в месяц, £31,99 в квартал, £83,99 в год
- США — $17,99 в месяц, $49,99 в квартал, $119,99 в год
- Европа — €16,99 в месяц, €49,99 в квартал, €119,99 в год
- Великобритания — £13,49 в месяц, £39,99 в квартал, £99,99 в год