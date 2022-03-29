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28 минут назад

Фанаты GTA устроили протест против политики разработчиков — геймеры отказываются заходить в игру

CyberSport.ruCyberSport.ru

Геймеры организовали кампанию против решения Rockstar Games ввести платную подписку для GTA V Online. Пользователи призвали не заходить в игру 29 марта, чтобы привлечь внимание разработчиков.

Фанаты GTA протестуют против платной подписки
Фото: SteamSteam

Фанаты тайтла заявили, что хотят показать Rockstar Games свое несогласие с идеей подписочной системы для GTA V Online, которая была добавлена 29 марта. Пост геймеров на reddit с призывом игнорировать игру в этот день собрал за семь часов более 10 тыс. лайков.

Сервис подписки GTA+ для Grand Theft Auto Online доступен игрокам на консолях PlayStation 5 и Xbox Series по цене в $5,99 в месяц. Оформив ее, пользователь ежемесячно будет получать специальные награды: $500 тыс. виртуальной валюты и другие преимущества. Кроме того, разработчики обещают каждый месяц выпускать уникальные награды для пользователей сервиса.

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