Фанаты GTA протестуют против платной подписки

Геймеры организовали кампанию против решения Rockstar Games ввести платную подписку для GTA V Online. Пользователи призвали не заходить в игру 29 марта, чтобы привлечь внимание разработчиков.

Фото: Steam Steam

Фанаты тайтла заявили, что хотят показать Rockstar Games свое несогласие с идеей подписочной системы для GTA V Online, которая была добавлена 29 марта. Пост геймеров на reddit с призывом игнорировать игру в этот день собрал за семь часов более 10 тыс. лайков.