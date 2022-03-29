В Minecraft для Xbox Series добавили трассировку лучей

В последнюю версию Minecraft Preview для Xbox Series добавили трассировку лучей. Напомним, что программа была запущена в прошлом месяце — она предоставляет доступ к предварительным сборкам популярной песочницы.

Трассировка в Minecraft распространяется на освещение, затенение и отражения. Включить, равно как и отключить функцию, можно прямо в процессе игры, а также настроить дальность обсчёта. По умолчанию это значение равно восьми чанкам, и увеличивать его не рекомендуется во избежание проблем с производительностью и появлению багов.