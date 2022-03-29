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1 час назад

FIFA — самая прибыльная игровая серия в Британии за всю историю

Чемпионат.comЧемпионат.com

29 марта издание GamesIndustry.biz обратило внимание на данные немецкой компании GfK. Специалисты выявили 30 самых продаваемых франшиз видеоигр в истории Великобритании.

FIFA — самая прибыльная игровая серия в Британии за всю историю
Фото: EAEA

Если верить данным, то все 30 франшиз принесли более £26,3 млрд (примерно $ 34, 4 млрд). В тройке лидеров оказались франшизы FIFA, Call of Duty и Mario, следом идут GTA, LEGO, Star Wars и The Sims.

30 самых прибыльных франшиз Британии за всю историю

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