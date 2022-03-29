Amouranth купила акции Activision Blizzard на сумму в 187 млн рублей

Самая популярная на Twitch стримерша Amouranth (настоящее имя — Кейтлин Сирагуса) приобрела акции Activision Blizzard на сумму в 187 млн рублей (около 2 млн долларов). Как сообщает "Чемпионат.com", девушка отметила, что собирается заработать примерно 20% на росте акций после завершения сделки по покупке компании Microsoft летом 2023 года.
Эксперты считают, что после завершения сделки ценные бумаги компании вырастут, однако даже если из-за юридических причин покупка сорвется, Сирагуса все равно сможет заработать на росте акций. Впереди у Activision Blizzard запланированы, по меньшей мере, две части Diablo, Overwatch 2 и сюрвайвал-игра по новой вселенной. Их выход должен положительно сказаться на стоимости ценных бумаг.
Сама стримерша шутит, что ей пора войти в совет директоров компании — тогда бы она вернула картины с девушками в World of Warcraft. Напомним, что в одном обновлении создатели игры удалили из нее все изображения обнаженных женщин, заменив их более нейтральными картинками.