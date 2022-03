Пользователь сайта Dealabs под ником billbil-kun, прежде неоднократно публиковавший данные об играх для подписчиков PS Plus до официального анонса, обнародовал апрельскую подборку проектов: платформер SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated для PS4; карточный «рогалик» Slay the Spire для PS4; Hood: Outlaws & Legends, экшен по мотивам «Робин Гуда», для PS4 и PS5.Официально подборку должны представить завтра вечером.