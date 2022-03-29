В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-5° в 
USD 93.71EUR 102.67
Войти в почту
1 час назад

Мультиплеер Call of Duty: Vanguard станет бесплатным на две недели

Игромания.руИгромания.ру

Создатели Call of Duty: Vanguard сообщили о двухнедельном бесплатном доступе к мультиплееру, который откроется 30 марта 20:00 МСК и продлится до 13 апреля 20:00 МСК. Игрокам будут доступны несколько новых карт, появившихся во втором сезоне, а также режим захвата баз в Альпах.

Бесплатный онлайн: Call of Duty: Vanguard откроют на две недели
Фото: Battle.netBattle.net

На официальном сайте нет никаких пояснений того, как получить доступ к бесплатной версии — судя по некоторым данным, владельцам PC потребуется выбрать опцию бесплатной игры на вкладке с Vanguard в клиенте Battle.net. На консолях же нужно зайти в магазин, найти там шутер и скачать пробную версию. Потребуется ли подписка Xbox Live Gold или PS Plus — не сообщается.

Другая новость, связанная с серией — сайт Charlie INTEL обратил внимание на недавно открывшуюся (и уже удалённую на момент публикации новости) вакансию, указывающую на появление некой подписки уже в этом году. Activision назвала это COD 2.0 и новым большим шагом в развитии серии, расширяющим возможности по взаимодействую членов сообщества.

Не исключено, что Call of Duty планируют превратить в некую экосистему, что, кстати, неплохо соотносится с анонсом мобильной Warzone. Также не ясно, будет ли подписка распространяться на всю серию, или же предоставит доступ к определённому контенту.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители