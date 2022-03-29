Бесплатный онлайн: Call of Duty: Vanguard откроют на две недели

Создатели Call of Duty: Vanguard сообщили о двухнедельном бесплатном доступе к мультиплееру, который откроется 30 марта 20:00 МСК и продлится до 13 апреля 20:00 МСК. Игрокам будут доступны несколько новых карт, появившихся во втором сезоне, а также режим захвата баз в Альпах.

Фото: Battle.net Battle.net

На официальном сайте нет никаких пояснений того, как получить доступ к бесплатной версии — судя по некоторым данным, владельцам PC потребуется выбрать опцию бесплатной игры на вкладке с Vanguard в клиенте Battle.net. На консолях же нужно зайти в магазин, найти там шутер и скачать пробную версию. Потребуется ли подписка Xbox Live Gold или PS Plus — не сообщается.

Другая новость, связанная с серией — сайт Charlie INTEL обратил внимание на недавно открывшуюся (и уже удалённую на момент публикации новости) вакансию, указывающую на появление некой подписки уже в этом году. Activision назвала это COD 2.0 и новым большим шагом в развитии серии, расширяющим возможности по взаимодействую членов сообщества.