Apex Legends бесплатно обновят на PS5 и Xbox Series

Respawn объявила, что Apex Legends наконец получит поддержку PS5 и Xbox Series. Обновлённая версия станет доступна уже 29 марта вместе с игровым событием «Воины». Оно продлится до 12 апреля.

Фото: EA EA

Некстген-версия получит поддержку разрешения 4К с частотой 60 кадров в секунду, добавит технологию HDR, увеличит дальность прорисовки и улучшит игровые тени. В данный момент авторы работают над режимом в 120 FPS и поддержкой адаптивных курков для PS5. Студия также планирует доработать звук, используя технологии современных консолей.

На Xbox Series обновления установится автоматически. А PS5-версию необходимо загружать отдельно в магазине PS Store, в данный момент недоступном для жителей РФ. Обновлённую версию можно скачать, создав зарубежный аккаунт в меню консоли, а затем вернуться в свой основной профиль.

Недавно случилась крупнейшая утечка в истории Apex Legends. В числе утёкших материалов оказались новые легенды, карта, новые виды оружия и многое другое. Так, например, в королевской битве могут появиться девять новых героев со своими уникальными навыками.