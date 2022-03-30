Что добавили в Genshin Impact 2.6 — «Дуновенье фиалкового сада»

Студия miHoYo, с недавних пор известная как HoYoverse, выпустила обновление 2.6 для Genshin Impact. Оно получило название «Дуновенье фиалкового сада», а главными его особенностями стали новая область Разлом и пятизвёздочный персонаж Камисато Аято.

Фото: MiHoYo MiHoYo

Игрокам необходимо достигнуть 28-го ранга приключений, после чего пройти два задания: «Приближение новой звезды» и «Тайна скалистых затворов Цисин». Выполнение этих условий откроет доступ к подземным шахтам Разлома.

Также обновление включает в себя новое подземелье — Затерянная долина. Древний алтарь некогда оказался погребён под землёй, но после падения загадочного объекта он вновь располагается на поверхности. Настала пора изучить его и, возможно, узнать больше о судьбах тех, кто когда-то давно посещал его.

Тем же, кто захочет отвлечься от опасных приключений, прямая дорога на фестиваль Иродори. За выполнение здешних заданий игрок будет вознаграждён четырёхзвёздочным персонажем Син Цю.Что же до Камисато Аято, то этот молодой и всесторонне одарённый глава комиссии Ясиро из клана Камисато может похвастаться элементальным навыком, создающим водную иллюзию. Она взорвётся по истечении времени или же в случае приближения врагов. Другим навыком служит безмятежный сад, в пределах которого на врагов непрерывно обрушиваются клинки, наносящие водный урон.