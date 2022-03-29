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31 минуту назад

Naughty Dog объявила о закрытии игры Uncharted: Fortune Hunter

Игромания.руИгромания.руиещё 1

Студия Naughty Dog объявила, что прекращает поддержку мобильной приключенческой игры Uncharted: Fortune Hunter и закрывает её сервера. Покупка карт сокровищ и сундуков уже невозможна, и игру больше нельзя скачать из App Store и Google Play.

Sony закрыла Uncharted: Fortune Hunter
Фото: Google PlayGoogle Play

Тем не менее, игроки, у которых Uncharted: Fortune Hunter установлена на мобильные устройства, могут продолжить свои приключения в оффлайновом режиме. Игра будет доступна, пока её не удалят с устройства.

Благодаря этому объявлению многие поклонники серии Uncharted впервые услышали о существовании мобильного приключения.

Между тем вышла игра в 2016 году, и в ней Натан Дрейк и Салли продолжали охотиться за сокровищами известных пиратов, воров и авантюристов. Игрокам были доступны более 200 опасных головоломок и более 50 сокровищ в четырёх мирах.

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