Sony закрыла Uncharted: Fortune Hunter

Студия Naughty Dog объявила, что прекращает поддержку мобильной приключенческой игры Uncharted: Fortune Hunter и закрывает её сервера. Покупка карт сокровищ и сундуков уже невозможна, и игру больше нельзя скачать из App Store и Google Play.

Фото: Google Play Google Play

Тем не менее, игроки, у которых Uncharted: Fortune Hunter установлена на мобильные устройства, могут продолжить свои приключения в оффлайновом режиме. Игра будет доступна, пока её не удалят с устройства.

Благодаря этому объявлению многие поклонники серии Uncharted впервые услышали о существовании мобильного приключения.