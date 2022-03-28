В Elden Ring нашли файлы, намекающие на бестиарий

Пользователь JesterPatches обнаружил в файлах Elden Ring намёки на бестиарий — речь идёт об иконках с изображениями разных NPC.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Всего JesterPatches удалось найти 128 иконок, при этом у каждого персонажа было две иконки — затемнённая и яркая. Также примечательно, что среди изображений не удалось найти ни одного основного босса, а некоторые герои оказались и вовсе неузнаваемыми.