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14 минут назад

В Elden Ring нашли файлы, намекающие на бестиарий

Игромания.руИгромания.ру

Пользователь JesterPatches обнаружил в файлах Elden Ring намёки на бестиарий — речь идёт об иконках с изображениями разных NPC.

В Elden Ring нашли файлы, намекающие на бестиарий
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Всего JesterPatches удалось найти 128 иконок, при этом у каждого персонажа было две иконки — затемнённая и яркая. Также примечательно, что среди изображений не удалось найти ни одного основного босса, а некоторые герои оказались и вовсе неузнаваемыми.

Даже если у From Software были планы по поводу бестиария — в финальную игру он не попал. Но Elden Ring продолжает радовать фанатов новыми интересными деталями. Так, ранее датамайнер раскрыла настоящие лица дружелюбных и враждебных NPC.

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