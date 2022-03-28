В Elden Ring нашли файлы, намекающие на бестиарий

Пользователь JesterPatches обнаружил в файлах Elden Ring намёки на бестиарий — речь идёт об иконках с изображениями разных NPC.
Всего JesterPatches удалось найти 128 иконок, при этом у каждого персонажа было две иконки — затемнённая и яркая. Также примечательно, что среди изображений не удалось найти ни одного основного босса, а некоторые герои оказались и вовсе неузнаваемыми.
Даже если у From Software были планы по поводу бестиария — в финальную игру он не попал. Но Elden Ring продолжает радовать фанатов новыми интересными деталями. Так, ранее датамайнер раскрыла настоящие лица дружелюбных и враждебных NPC.