У владельцев PS5 из России изымают Ghostwire: Tokyo

Российские владельцы PlayStation 5, предзаказавшие игру Ghostwire: Tokyo, пожаловались на блокировку тайтла и возврат средств. Об этом сообщила группа «Мир PlayStation» во «ВКонтакте».

Фото: Bethesda Softworks Bethesda Softworks

Аналогичная ситуация была в случае с Gran Turismo 7 и ремастером Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment и Bethesda Softworks объявляли о приостановке деятельности в России из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины. Несмотря на это, у некоторых пользователей, успевших установить GTA V и Ghostwire: Tokyo, а после отключить интернет, игры остались доступны.