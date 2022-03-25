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57 минут назад

У владельцев PS5 из России начали забирать Ghostwire: Tokyo

CyberSport.ruCyberSport.ru

Российские владельцы PlayStation 5, предзаказавшие игру Ghostwire: Tokyo, пожаловались на блокировку тайтла и возврат средств. Об этом сообщила группа «Мир PlayStation» во «ВКонтакте».

У владельцев PS5 из России изымают Ghostwire: Tokyo
Фото: Bethesda SoftworksBethesda Softworks

Аналогичная ситуация была в случае с Gran Turismo 7 и ремастером Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment и Bethesda Softworks объявляли о приостановке деятельности в России из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины. Несмотря на это, у некоторых пользователей, успевших установить GTA V и Ghostwire: Tokyo, а после отключить интернет, игры остались доступны.

Релиз Ghostwire: Tokyo состоялся 25 марта на ПК и PlayStation 5. Средняя оценка игры от прессы на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 75 баллов из 100. Ранее сообщалось, что группировка FLT, занимающаяся взломом видеоигр, опубликовала пиратскую версию тайтла за несколько часов до его релиза.

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