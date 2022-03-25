У владельцев PS5 из России изымают Ghostwire: Tokyo

Российские владельцы PlayStation 5, предзаказавшие игру Ghostwire: Tokyo, пожаловались на блокировку тайтла и возврат средств. Об этом сообщила группа «Мир PlayStation» во «ВКонтакте».
Аналогичная ситуация была в случае с Gran Turismo 7 и ремастером Grand Theft Auto V для консолей нового поколения. Rockstar Games, Sony Interactive Entertainment и Bethesda Softworks объявляли о приостановке деятельности в России из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины. Несмотря на это, у некоторых пользователей, успевших установить GTA V и Ghostwire: Tokyo, а после отключить интернет, игры остались доступны.
Релиз Ghostwire: Tokyo состоялся 25 марта на ПК и PlayStation 5. Средняя оценка игры от прессы на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 75 баллов из 100. Ранее сообщалось, что группировка FLT, занимающаяся взломом видеоигр, опубликовала пиратскую версию тайтла за несколько часов до его релиза.