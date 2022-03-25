«Пираты» выложили в сеть Ghostwire: Tokyo за несколько часов до её релиза

Группировка FLT, занимающаяся взломом видеоигр, опубликовала «пиратскую» версию Ghostwire: Tokyo за несколько часов до релиза игры. Об этом сообщили пользователи reddit.

Фото: Steam Steam

По сюжету Ghostwire: Tokyo из-за оккультного события в Токио исчезает 99% людей. Главная задача игрока — не допустить полного вымирания человечества. Для этого он должен освоить сверхъестественные способности и очистить город от призраков, чьи образы были вдохновлены японской мифологией и современными городскими легендами.