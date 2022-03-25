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32 минуты назад

Для Dota 2 вышла «Весенняя уборка». Она сделала игру намного удобнее и поправила баги

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 1

Valve выпустила большой патч для Dota 2 под названием «Весенняя уборка», в котором исправила баги и добавила новые функции удобств для более ненапряжного игрового процесса. Одной из главных возможностей стала кнопка заглушения всей своей команды всего одной кнопкой. В том же подменю теперь можно сразу пожаловаться на того или иного тиммейта.

Для Dota 2 вышла «Весенняя уборка»: игра стала намного удобнее
Фото: SteamSteam

При наведении на Скипетр и Осколок Аганима теперь высвечивается более подробная информация об улучшениях. Так что принять решение о покупке предметов станет куда проще.

Внутриигровый поиск полностью обновили. Теперь предметы можно находить по ключевым словам вроде «броня» или «атака». Вместе с ним изменился и интерфейс поиска: он стал куда более аккуратным и информативным.

Разработчики переработали карту и список возможностей в режиме демонстрации героя. Теперь там куда больше плоского пространства и много новых стандартных фишек вроде призыва того или иного героя или сброса уровня.

При нажатии клавиши ALT теперь можно увидеть, сколько именно ваш герой получает от улучшений тех или иных атрибутов. Также каждый тип урона отсортировали: физический урон — красный, магический — синий, а чистый — жёлтый.

Разработчики внесли изменения в послеигровое меню и исправили множество багов. С полным списком изменений можно ознакомиться на специальной странице «Весенней уборки».

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