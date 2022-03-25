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1 час назад

На Activision Blizzard подали ещё один иск о дискриминации

CyberSport.ruCyberSport.ru

В суд округа Лос-Анджелес поступило исковое заявление к издательству Activision Blizzard от его сотрудницы. Об этом сообщил портал Video Games Chronicle.

На Activision Blizzard опять подали в суд из-за дискриминации
Фото: CybersportCybersport

В иске утверждается, что в Activision Blizzard процветает атмосфера сексизма и дискриминации. По словам истицы, в компании её регулярно принуждали употреблять алкоголь и участвовать в непристойных играх. Она также заявила, что мужчины позволяют себе комментарии сексуального характера в адрес сотрудниц. После жалоб на это руководству издательства истицу перевели в другой отдел на менее оплачиваемую должность.

Ранее сообщалось, что окружной суд США нашёл справедливым мировое соглашение между Activision Blizzard и Комиссией по соблюдению равноправия при трудоустройстве США и начал подготовку к его утверждению. Заседание запланировано на 29 марта. Если сделку между сторонами одобрят, издательство создаст фонд на $18 млн для выплат компенсаций правомочным заявителям.

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