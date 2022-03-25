На Activision Blizzard опять подали в суд из-за дискриминации

В иске утверждается, что в Activision Blizzard процветает атмосфера сексизма и дискриминации. По словам истицы, в компании её регулярно принуждали употреблять алкоголь и участвовать в непристойных играх. Она также заявила, что мужчины позволяют себе комментарии сексуального характера в адрес сотрудниц. После жалоб на это руководству издательства истицу перевели в другой отдел на менее оплачиваемую должность.