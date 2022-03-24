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1 час назад

В России заблокировали официальный сайт GSC Game World

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинской игровой студии GSC Game World, которая сейчас занимается разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2. Согласно документации на официальном сайте ведомства, решение о блокировке вынесли после запроса Генпрокуратуры на основании статьи 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ.

Cайт разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 заблокирован
Фото: WCFTECHWCFTECH

Согласно последним новостям из GSC Game World, сейчас команда планирует перевезти часть сотрудников в Чехию, где они смогут продолжить работу над сиквелом S.T.A.L.K.E.R. На момент публикации новости неизвестно, в каком состоянии находится игра — её разработку частично заморозили из-за ситуации в Украине.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидался 8 декабря 2022 года на ПК и Xbox Series. На территории России шутер продавать не будут.

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