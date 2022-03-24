В ожидании четвертого «Ведьмака»: игры, фильмы, книги в хронологическом порядке

CD Projekt RED объявила о запуске разработки четвертой части серии игр «Ведьмак» по книгам фэнтези-цикла Анджея Сапковского. Об игре пока известно немногое, кроме слогана, в котором говорится: «Новая сага начинается». Дата релиза также неизвестна.
Серия The Witcher от CD Projekt Red стала одной из самых успешных франшиз в индустрии видеоигр. Однако вселенная «Ведьмака» это не только игры, но и книги, сериалы. Чтобы разобраться в хронологии проекта и понимать, в каком порядке правильно читать, играть и смотреть «Ведьмака» «Рамблер» собрал все релизы в хронологической подборке.
«Ведьмак» — это изначально серия книг, поэтому сначала разберемся, в каком порядке они выходили в свет:
Как известно, Сапковский начал писать рассказы о ведьмаках в 1980-х годах с Геральтом из Ривии в главной роли. Позже эти рассказы были составлены заново, а это означает, что в первые годы публикации и их хронологический порядок были не совсем одинаковыми. После этого писатель опубликовал несколько романов с Геральтом и Цири в главных ролях. Из-за этого многие читатели путаются с какой книги начинать читать серию. Вот правильный хронологический порядок чтения:
В 2007 году, после выхода последней книги «Владычица озера», польский разработчик CD Projekt RED выпустил первую игру под названием The Witcher. Видеоигры не являются официальным продолжением книг, их действие происходит в их собственной вселенной. Сам Сапковский также говорил, что игры никак не связаны с его произведениями, несмотря на то, что там фигурируют те же персонажи и есть отсылки к событиям из книг.
В декабре 2019 года состоялась премьера 1 сезона сериала «Ведьмак» сервиса Netflix. Сюжет основан непосредственно на книгах Сапковского, но не имеет прямого отношения ни к играм, ни к книгам. 1 сезон основан на рассказах из сборников «Последнее желание» и «Меч судьбы», 2 сезон основан на книге «Кровь эльфов».
«Ведьмака» также экранизировала польская кинокомпания. Фильм вышел в 2002 году под названием Wiedźmin (The Hexer), а в 2002 свет увидел польский сериал. Официально они были выпущены только в Польше.