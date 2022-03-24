В ожидании четвертого «Ведьмака»: игры, фильмы, книги в хронологическом порядке

CD Projekt RED объявила о запуске разработки четвертой части серии игр «Ведьмак» по книгам фэнтези-цикла Анджея Сапковского. Об игре пока известно немногое, кроме слогана, в котором говорится: «Новая сага начинается». Дата релиза также неизвестна.

Фото: Twitter Twitter

Серия The Witcher от CD Projekt Red стала одной из самых успешных франшиз в индустрии видеоигр. Однако вселенная «Ведьмака» это не только игры, но и книги, сериалы. Чтобы разобраться в хронологии проекта и понимать, в каком порядке правильно читать, играть и смотреть «Ведьмака» «Рамблер» собрал все релизы в хронологической подборке.

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«Ведьмак» — это изначально серия книг, поэтому сначала разберемся, в каком порядке они выходили в свет:

«Последнее желание» (The Last Wish) (1993). Сборник рассказов ранее публиковался под названием «Ведьмак» и был доступен только на польском языке. Хотя «Последнее желание» было опубликовано после «Меча судьбы», теперь оно считается первой книгой в серии. «Меч судьбы» (Sword of Destiny) (1992) «Кровь эльфов» (Blood of Elves) (1994) «Время презрения» (Time of Contempt) (1995) «Боевое крещение» (Baptism of Fire) (1996) «Башня Ласточки» (The Tower of the Swallow) (1997). Иногда публикуется под названием «Башня ласточек». «Владычица озера» (The Lady of the Lake) (1999) «Сезон штормов» (Season of Storms) (2013). История происходит во время событий «Последнего желания».

Хронология книг

Как известно, Сапковский начал писать рассказы о ведьмаках в 1980-х годах с Геральтом из Ривии в главной роли. Позже эти рассказы были составлены заново, а это означает, что в первые годы публикации и их хронологический порядок были не совсем одинаковыми. После этого писатель опубликовал несколько романов с Геральтом и Цири в главных ролях. Из-за этого многие читатели путаются с какой книги начинать читать серию. Вот правильный хронологический порядок чтения:

«Последнее желание»

«Ведьмак» (по рассказу из «Последнего желания»)

«Меньшее зло» (по рассказу из «Последнего желания»)

«Последнее желание» (по рассказу из «Последнего желания»)

«Сезон штормов» (происходит во время «Последнего желания»)

«Меч судьбы»

«Границы разума» (по рассказу из «Меча судьбы»)

«Предательство» (по эскизу Сапковского)

«Кровь эльфов»

«Время презрения»

«Боевое крещение»

«Башня Ласточки»

«Владычица озера»

Хронология игр

В 2007 году, после выхода последней книги «Владычица озера», польский разработчик CD Projekt RED выпустил первую игру под названием The Witcher. Видеоигры не являются официальным продолжением книг, их действие происходит в их собственной вселенной. Сам Сапковский также говорил, что игры никак не связаны с его произведениями, несмотря на то, что там фигурируют те же персонажи и есть отсылки к событиям из книг.

«Ведьмак: Лисьи дети»

«Ведьмак: Дела государственной важности»

«Ведьмак»

«Ведьмак 2: Убийцы королей»

«Ведьмак: Угрызения совести»

«Ведьмак: Дом витражей»

«Ведьмак: Убивая монстров»

«Ведьмак: Проклятие воронов»

«Ведьмак 3: Дикая Охота»

«Ведьмак: Из плоти и пламени»

«Ведьмак: Плач ведьмы»

«Ведьмак: Угасающие воспоминания»

«Ведьмак 4: Новая сага начинается»

Хронология сериалов Netflix

В декабре 2019 года состоялась премьера 1 сезона сериала «Ведьмак» сервиса Netflix. Сюжет основан непосредственно на книгах Сапковского, но не имеет прямого отношения ни к играм, ни к книгам. 1 сезон основан на рассказах из сборников «Последнее желание» и «Меч судьбы», 2 сезон основан на книге «Кровь эльфов».

«Ведьмак: Происхождение» (мини-сериал, США, Польша, 2022)

«Ведьмак: Кошмар волка» (фильм фэнтези, 2021)

«Ведьмак» 1 сезон (сериал, 2019)

«Ведьмак» 2 сезон (сериал, 2021)

Хронология польского сериала The Hexer

«Ведьмака» также экранизировала польская кинокомпания. Фильм вышел в 2002 году под названием Wiedźmin (The Hexer), а в 2002 свет увидел польский сериал. Официально они были выпущены только в Польше.