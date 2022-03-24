Над Baldur's Gate 3 работает в 10 раз больше сотрудников, чем над Divinity: Original Sin

Судьба не раз протягивала руку помощи Larian. Когда-то давно студия буквально вложила последние гроши в разработку Divinity: Original Sin, попутно запросив помощи на Kickstarter. К счастью, риск оправдал себя, и к моменту работы над продолжением штат увеличился втрое, а сейчас, когда команда занята Baldur's Gate 3 — почти в десять раз.

Фото: Steam Steam

Кажется, даже глава студии Свен Винке до сих пор не осознал, насколько огромный шаг вперёд сделала Larian за последние годы. В ходе выступления на GDC он отметил, что у команды был выбор: умерить аппетиты или же «раздаться вширь», чтобы буквально сделать игру своей мечты.

И хотя от релиза финальной версии нас отделяет ещё как минимум год, Винке заверяет фанатов в том, что Baldur's Gate 3 станет эталонным воплощением пятого издания Dungeons & Dragons в формате видеоигры. Также он отметил, что процесс создания игр сильно изменился со времен работы над Divinity: Original Sin.

Если раньше можно было внести правки в сценарий и отправить текст на озвучку буквально в последний момент, то сейчас создание кат-сцен требует иного подхода и вовлечения большего числа людей. Постановщики, мастера спецэффектов, директор по кастингу и так далее.

По словам Винке, всё это потребовало буквально «переизобрести себя», но команда настолько заряжена энтузиазмом, что глава студии считает риск вполне оправданным. Напоследок он подчеркнул, что Larian не намерена торопиться с выпуском финальной версии, и релиз состоится ровно тогда, когда всё будет отполировано как следует.