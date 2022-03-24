Новая Battlefield уже в разработке?

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал новое расследование о будущем серии Battlefield. По его словам, EA извлекла уроки из провала Battlefield 2042 и уже занимается производством новой части серии. Мы выбрали главное из материала.
К информации Хендерсона нужно отнестись с долей скептицизма — всё же планы EA ещё могут поменяться. Однако желание компании вернуть Battlefield былую славу очень похвально и будем надеяться, что студия починит BF 2042 и выпустит достойную часть серии уже через несколько лет.
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