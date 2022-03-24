Новая Battlefield уже в разработке?

Инсайдер Том Хендерсон опубликовал новое расследование о будущем серии Battlefield . По его словам, EA извлекла уроки из провала Battlefield 2042 и уже занимается производством новой части серии. Мы выбрали главное из материала.

К информации Хендерсона нужно отнестись с долей скептицизма — всё же планы EA ещё могут поменяться. Однако желание компании вернуть Battlefield былую славу очень похвально и будем надеяться, что студия починит BF 2042 и выпустит достойную часть серии уже через несколько лет.