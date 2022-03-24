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1 час назад

Анонс нового «Ведьмака» уже собрал больше лайков, чем что-либо по Cyberpunk 2077

Чемпионат.comЧемпионат.com

21 марта CD Projekt RED анонсировала работу над новой частью «Ведьмака». Студия выложила постер с медальоном Рыси и надписью о начале новой саги в своём «Твиттере».

Четвёртого «Ведьмака» лайкают чаще, чем Cyberpunk 2077
Фото: SteamSteam

На момент публикации заметки пост с анонсом собрал более 320 тыс. лайков — это больше, чем анонс Red Dead Redemption 2 в октябре 2016 года. Более того, побит результат и любого твита о Cyberpunk 2077 — настолько крепка народная любовь к «Ведьмаку».

С такой поддержкой CD Projekt просто обязана выпустить достойную игру и не допустить ошибок «Киберпанка». Новую часть разрабатывают на движке Unreal Engine 5, так что с технической частью у проекта должно быть всё в порядке.

Ранее комьюнити-директор польской студии Марчин Момот подтвердил, что в тизере изображен не кот, как кажется на первый взгляд, а рысь. Судя по всему, авторы добавили во вселенную «Ведьмака» новую школу убийц чудовищ.

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