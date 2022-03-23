Анонсирована новая функция PlayStation 5

«Игровой процесс во многих играх для PS5 кажется более плавным, поскольку сцены отображаются мгновенно, графика выглядит более четкой, а задержка ввода уменьшается», — рассказали о преимуществах работы VRR в Sony. Опция будет работать на телевизорах и мониторах, имеющих разъем HDMI 2.1.