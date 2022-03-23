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3 часа назад

Анонсирована новая функция PlayStation 5

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Флагманская консоль PlayStation 5 получит функцию переменной частоты обновления. Об этом сообщается на сайте Sony.

Анонсирована новая функция PlayStation 5
Фото: ReutersReuters

Как объяснили в компании, функция переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) позволяет динамически синхронизировать частоту обновления экрана с частотой работы графического выхода PS5. Анонсированная опция снижает к минимуму количество визуальных артефактов, позволяя более плавно отображать картинку. VRR появится на консолях нового поколения в ближайшие месяцы.

«Игровой процесс во многих играх для PS5 кажется более плавным, поскольку сцены отображаются мгновенно, графика выглядит более четкой, а задержка ввода уменьшается», — рассказали о преимуществах работы VRR в Sony. Опция будет работать на телевизорах и мониторах, имеющих разъем HDMI 2.1.

В сообщении говорится, что ранее выпущенные игры могут быть адаптированы под новую функцию с помощью патча. Будущие тайтлы получат поддержку VRR с самого начала.

«В качестве дополнительной возможности вы также можете применить опцию VRR к играм для PS5, которые ее не поддерживают», — подчеркнули авторы.

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения в конце февраля. Новая VR-гарнитура поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя, разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов.

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