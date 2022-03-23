В Far Cry 6 пройдут бесплатные выходные

В ближайшие дни в игре Far Cry 6 пройдут бесплатные выходные. Акция будет проходить с 24 по 27 марта. В период акции на игру будет действовать скидка в 50%. Стоит отметить, что это первая подобная акция для 6 части серии. Игра впервые участвует в «бесплатных выходных».

Фото: store.epicgames.com store.epicgames.com

Также 24 марта для игры выйдет новое DLC, которое представляет собой кроссовер с сериалом «Очень странные дела». В новом сюжетном задании игроки столкнутся с Демогоргоном. Дополнение можно проходить как в кооперативе, так и в одиночном режиме.