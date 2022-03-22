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1 час назад

Прототип старой игровой приставки продали за 28 миллионов рублей

Lenta.ruLenta.ru

В США прототип старой домашней игровой приставки первого поколения Home Pong продали на аукционе более чем за 270 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Прототип старой игровой приставки продали за 28 миллионов рублей
Фото:  RR Auctions RR Auctions

Как сообщили устроители бостонского аукциона RR Auction, лот представлял собой рабочий чип игры на печатной плате в деревянном макете корпуса ручной работы. На основе этого прототипа с 1975 года выпускалась приставка Sears «Tele» Pong, а с 1976 года — Pong Model C-100 от Atari.

Лот поступил на торги из личной коллекции Алана Алкорна, инженера, создавшего первые игровые автоматы Pong в 1972 году и работавшего над домашней версии игры. К прототипу приставки было приложено письмо разработчика.

«К 1975 году Atari удалось захватить рынок игровых автоматов, и компания решила начать выпуск домашних приставок. Мы должны были заставить Pong работать на единственном чипе, чтобы игру мог позволить себе массовый покупатель», — говорится в послании Алкорна.

Видеоигра Pong представляет собой простейший симулятор настольного тенниса, в котором игроки отбивают мяч, управляя двумя ракетками по разные стороны экрана. Игра была очень популярна в 1970-х годах, а сегодня ее появление считается одной из важнейших вех в истории игровой индустрии.

Ранее сообщалось, что в США на аукционе за рекордную сумму был продан картридж с видеоигрой 1990 года выпуска. Речь идет о запечатанной копии симулятора американского футбола John Madden Football для приставки Sega Genesis.

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