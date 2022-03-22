Прототип старой игровой приставки продали за 28 миллионов рублей

В США прототип старой домашней игровой приставки первого поколения Home Pong продали на аукционе более чем за 270 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Об этом сообщает UPI.

Фото: RR Auctions RR Auctions

Как сообщили устроители бостонского аукциона RR Auction, лот представлял собой рабочий чип игры на печатной плате в деревянном макете корпуса ручной работы. На основе этого прототипа с 1975 года выпускалась приставка Sears «Tele» Pong, а с 1976 года — Pong Model C-100 от Atari.

Лот поступил на торги из личной коллекции Алана Алкорна, инженера, создавшего первые игровые автоматы Pong в 1972 году и работавшего над домашней версии игры. К прототипу приставки было приложено письмо разработчика.

«К 1975 году Atari удалось захватить рынок игровых автоматов, и компания решила начать выпуск домашних приставок. Мы должны были заставить Pong работать на единственном чипе, чтобы игру мог позволить себе массовый покупатель», — говорится в послании Алкорна.

Видеоигра Pong представляет собой простейший симулятор настольного тенниса, в котором игроки отбивают мяч, управляя двумя ракетками по разные стороны экрана. Игра была очень популярна в 1970-х годах, а сегодня ее появление считается одной из важнейших вех в истории игровой индустрии.