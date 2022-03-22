«М.Видео» продаёт Xbox Series по новым ценам

Торговая сеть «М.Видео» возобновила продажу консолей Xbox Series по новым ценам: Xbox Series S отдают за 59 999 руб, а Xbox Series X — за 89 999 руб.

Фото: Microsoft.com Microsoft.com

Напомним, что о скором поступлении новой партии консолей в российские магазины сообщалось в середине месяца. В настоящий момент обе Xbox Series можно добавить в корзину и оплатить. Кстати, количество доступных консолей неизвестно.