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2 часа назад

«М.Видео» начала продажи Xbox Series по новым ценам — 60 и 90 тысяч

Игромания.руИгромания.ру

Торговая сеть «М.Видео» возобновила продажу консолей Xbox Series по новым ценам: Xbox Series S отдают за 59 999 руб, а Xbox Series X — за 89 999 руб.

«М.Видео» продаёт Xbox Series по новым ценам
Фото: Microsoft.comMicrosoft.com

Напомним, что о скором поступлении новой партии консолей в российские магазины сообщалось в середине месяца. В настоящий момент обе Xbox Series можно добавить в корзину и оплатить. Кстати, количество доступных консолей неизвестно.

Также напомним, что ранее из-за значительного ослаблении рубля «М.Видео» решила приостановить оформление рассрочки. При этом кредит остается доступным.

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