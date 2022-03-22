В Nintendo Switch добавили новую функцию

Как говорится, не прошло и ста лет, как Nintendo наконец-то добавила на Switch возможность создания папок для группировки игр и приложений.

Фото: Nintendo Nintendo

Пользователи могут создавать до 100 папок, каждая из которых вмещает в себя 200 наименований. При этом имеется ограничения — для создания хотя бы одной директории нужно иметь в памяти не менее 13 установленных приложений.

При этом оформить папку как-то по-особенному нельзя — на превью просто выводятся иконки содержащихся в директории программ.