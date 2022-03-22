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2 часа назад

Ubisoft работает над новым «Принцем Персии» в духе дилогии Ori

Чемпионат.comЧемпионат.comиещё 3

Известный инсайдер Том Хендерсон выпустил новый материал, посвящённый Ubisoft. В нём он рассказал о разрабатываемых играх компании, одна из которых тут же привлекает внимание.

Инсайдер: Ubisoft работает над новым «Принцем Персии» в духе дилогии Ori
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным источников Хендерсона, французская организация создаёт новую часть Prince of Persia в 2,5D-формате. Разработчики черпают вдохновение из очень милой дилогии платформеров от Moon Studios: Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Над проектом якобы работает студия Ubisoft Montpellier — авторы Rayman, From Dust и Valiant Hearts: The Great War.

У Хендерсона пока нет каких-то деталей об игре и информации о дате выхода. Он заявил, что Ubisoft планировала провести большую презентацию до E3, однако из-за напряжённой ситуации в мире она вполне может отложить её до лета. Вполне возможно, именно на ней проект впервые покажут публике.

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