Инсайдер: Ubisoft работает над новым «Принцем Персии» в духе дилогии Ori

По данным источников Хендерсона, французская организация создаёт новую часть Prince of Persia в 2,5D-формате. Разработчики черпают вдохновение из очень милой дилогии платформеров от Moon Studios: Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Над проектом якобы работает студия Ubisoft Montpellier — авторы Rayman, From Dust и Valiant Hearts: The Great War.