Анонсирована новая сага по вселенной «Ведьмака»

CD PROJEKT RED в рамках стратегического партнерства с Epic Games начал разработку новой игры из вселенной «Ведьмака» на движке Unreal Engine 5.

Фото: CD Project Red CD Project Red

Проект положит начало новой саге о «Ведьмаке», а также технологическому сотрудничеству с Epic Games - разработчиком движка Unreal Engine 5, на базе которого создается игра.

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Сегодняшний анонс стал первым официальным подтверждением разработки новой игры, основанной на мире «Ведьмака». Предыдущая игра серии - однопользовательская AAA RPG «Ведьмак 3: Дикая Охота» - получила в общей сложности более 250 наград «Игра года». Позднее к ней вышло два сюжетных дополнения - «Каменные сердца» и «Кровь и вино».

На первом тизере к новой игре изображен медальон и фраза «Новая сага начинается». Никакие подробности, а также сроки разработки и дата выхода пока не раскрываются.

В CD PROJEKT RED сообщили, что студия заключила многолетнее стратегическое партнерство с Epic Games, и будущие проекты будут разрабатываться на движке Unreal Engine 5. До сих пор студия использовала REDengine — авторскую технологию, которую компания постоянно улучшала с момента выхода игры «Ведьмак 2: Убийца королей» в 2011 году. Партнерство с Epic Games затронет не только лицензирование проектов, но и техническую разработку Unreal Engine 5 и, если потребуется, потенциальные будущие версии Unreal Enginе.

По словам технического директора CD PROJEKT RED Павла Заводного, в основе сотрудничества с Epic Games лежит внимание к технологиям, лицензия на движок – это первый шаг в длительной и плодотворной совместной работе.

«Благодаря этому партнерству повысится эффективность и предсказуемость производственного процесса. В то же время мы получим доступ к самым передовым инструментам для разработки наших игр. Я с нетерпением жду возможности увидеть, какие удивительные миры мы можем создать в Unreal Engine 5!» - заявил Заводный.



«При разработке Unreal Engine 5 одна из наших целей заключалась в том, чтобы позволить командам создавать динамические открытые миры, сочетающие беспрецедентный масштаб и уровень проработки. Мы рады сотрудничать с CD PROJEKT RED и вместе расширять границы возможного в играх. И верим, что в ближайшие годы все сообщество разработчиков выиграет от нашего сотрудничества», - прокомментировал сотрудничество двух компаний основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини.