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17 минут назад

Sony PlayStation 5 исчезла из российских магазинов

Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Игровая консоль японского производителя Sony PlayStation 5 исчезла из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ретейлеров. На это обратило внимание РИА «Новости». Новая приставка недоступна для предзаказа и покупки. Ранее Sony объявила о прекращении поставок своей техники в РФ. Консоли, предназначенные для российского рынка, временно перераспределят в другие страны.

Sony PlayStation 5 исчезла из российских магазинов
Фото: unsplashunsplash

На сайте «Эльдорадо» при переходе на страницу консоли говорится о прекращении приёма заявок, а в «М.Видео» стоит плашка «Скоро в продаже». На сайтах магазинов «Ситилинк» и ДНС PlayStation 5 пропали полностью — их невозможно найти через поисковой запрос.

Однако пока приставку можно найти на сайтах частных объявлений. В зависимости от версии и желания продавца, PlayStation 5 предлагают от 70 000 до 110 000 рублей.

Sony ранее объявила, что в России не будет доступа к PlayStation Store и не выйдет релиз новой гоночной игры Gran Turismo 7. Решение оказалось непростым для Sony с финансовой точки зрения — среди производителей консолей в России у компании самая большая доля на рынке.

Игры,М.Видео,
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