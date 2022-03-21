Sony PlayStation 5 исчезла из российских магазинов

Игровая консоль японского производителя Sony PlayStation 5 исчезла из продажи в онлайн-магазинах крупных российских ретейлеров. На это обратило внимание РИА «Новости». Новая приставка недоступна для предзаказа и покупки. Ранее Sony объявила о прекращении поставок своей техники в РФ. Консоли, предназначенные для российского рынка, временно перераспределят в другие страны.

Фото: unsplash unsplash

На сайте «Эльдорадо» при переходе на страницу консоли говорится о прекращении приёма заявок, а в «М.Видео» стоит плашка «Скоро в продаже». На сайтах магазинов «Ситилинк» и ДНС PlayStation 5 пропали полностью — их невозможно найти через поисковой запрос.

Однако пока приставку можно найти на сайтах частных объявлений. В зависимости от версии и желания продавца, PlayStation 5 предлагают от 70 000 до 110 000 рублей.