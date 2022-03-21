Вышел новый трейлер игры по аниме «Стальной алхимик»

Издательство Square Enix представило геймплейный трейлер мобильной игры Fullmetal Alchemist Mobile по мотивам манги и аниме «Стальной алхимик». Ролик был опубликован на YouTube.
Разработчики также анонсировали бета-тестирование тайтла. На ЗБТ можно записаться до 22 марта, а пройдёт оно с 31 марта по 8 апреля. Поучаствовать смогут 6 тыс. пользователей. Релиз Fullmetal Alchemist Mobile запланирован на лето 2022 года, игра выйдет на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.
«Стальной алхимик» — манга Хирому Аракавы, издававшаяся с августа 2001 года по июнь 2010-го. Действие сюжета происходит в стране Аместрис. Братья Эдвард и Альфонс Элрики терпят провал в попытке с помощью алхимии воскресить свою мать. Чтобы вернуть части тел, утраченные в ходе неудачной трансмутации, они отправляются на поиски философского камня.