Steam появится на Chrome OS

Valve выпустит версию Steam для операционной системы Chrome OS. Об этом представители Google рассказали на официальном сайте.

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Они пообещали, что вскоре некоторые обладатели Cromebook получат доступ к альфа-версии Steam. Они не уточнили, какие именно игры можно будет запускать на Chrome OS. Valve также не объявляла о том, что ведёт разработку версии своей платформы для ОС от Google.