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1 час назад

Steam появится на Chrome OS

CyberSport.ruCyberSport.ru

Valve выпустит версию Steam для операционной системы Chrome OS. Об этом представители Google рассказали на официальном сайте.

Steam появится на Chrome OS
Фото: ValveValve

Они пообещали, что вскоре некоторые обладатели Cromebook получат доступ к альфа-версии Steam. Они не уточнили, какие именно игры можно будет запускать на Chrome OS. Valve также не объявляла о том, что ведёт разработку версии своей платформы для ОС от Google.

Первая версия Chrome OS была представлена в 2011 году. Её можно установить как на платформы с процессорами x86, так и на Arm. Данная операционная система предустанавливается на нетбуки Chromebook, которые производят несколько компаний, в том числе Samsung, ASUS, Acer и другие.

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