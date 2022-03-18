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1 час назад

Игра по вселенной Гарри Поттера выйдет зимой 2022 года

Газета.RuГазета.Ru

RPG Hogwarts Legacy, действие которой проходит в XIX веке во вселенной Гарри Поттера, выйдет на ПК и консолях Xbox и PlayStation зимой 2022 года, сообщает портал Engadget.

Игра по вселенной Гарри Поттера выйдет зимой 2022 года
Фото: Warner Bros. GamesWarner Bros. Games

В ходе презентации State of Play Warner Bros. Games, Avalanche Software и игровое подразделение Sony представили геймплейный трейлер игры, а также рассказали о сроках выхода проекта. Ожидается, что Hogwarts Legacy станет доступна для покупки во время зимних каникул 2022 года.

Hogwarts Legacy — это спин-офф по вселенной Гарри Поттера, действие которого происходит задолго до событий книг в 1800-х годах. Игроки будут учиться на пятом курсе Хогвартса, где они будут изучать заклинания, варить зелья, выращивать магические растения, приручать диких зверей и посещать занятия.

Известно, что Джоан Роулинг не участвует в разработке проекта.

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