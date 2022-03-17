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9 минут назад

Найден способ обхода блокировки PlayStation Store

Газета.RuГазета.Ru

Пользователи консолей PlayStation нашли способ обойти блокировку цифрового магазина PS Store, сообщает Telegram-канал VGTimes.

Найден способ обхода блокировки PlayStation Store
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Оказалось, что на старых консолях PlayStation 3 и PS Vita все еще доступна возможность активации кодов, которая ранее была отключена для владельцев PS4 и PS5. Таким образом, россияне, купившие дополнение «Заря Рагнарека» для видеоигры Assassin's Creed Вальгалла, могут активировать промокод в соответствующем разделе PS Store на консолях позапрошлого поколения или портативной PS Vita. Как долго продлится подобная возможность, неизвестно.

В ночь с 9 на 10 марта стало известно, что Sony приостанавливает поставки ПО и продажи PlayStation в России. Это ограничение также коснулось работы цифрового магазина PS Store. Теперь российские владельцы консолей потеряли доступ к сервису, а подписчики PS Plus вместе с тем лишились ежемесячной раздачи бесплатных игр и скидок.

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