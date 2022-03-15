Украинский разработчик «Сталкера» остановит продажи игр в РФ

Украинская студия GSC Game World, известная как разработчик игр серии S.T.A.L.K.E.R., остановит продажи своей продукции в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».
В организации пояснили, что не будут принимать заказы на цифровые издания, а версии на физических носителях не будут доступны в том числе и тем, кто сделал предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.
Напомним, что ранее торговая сеть «М.Видео» заявила, что закроет предзаказы почти на все игры из-за отсутствия гарантий доступа к ним на территории РФ к моменту релиза. Так, в России не состоится релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch, а под вопросом остаются WWE 2K22, Saint's Row, Tiny Tina's Wonderlands и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.