Украинский разработчик «Сталкера» остановит продажи игр в РФ

Украинская студия GSC Game World, известная как разработчик игр серии S.T.A.L.K.E.R., остановит продажи своей продукции в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Фото: GSC Game World GSC Game World

В организации пояснили, что не будут принимать заказы на цифровые издания, а версии на физических носителях не будут доступны в том числе и тем, кто сделал предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.