Разработчики S.T.A.L.K.E.R. остановят продажи жителям РФ

Украинская студия GSC Game World — разработчик серии игр S.T.A.L.K.E.R. — остановит продажи своей продукции жителям России. Об этом говорится на странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: GSC Game World GSC Game World

В компании пояснили, что перестанут принимать заказы на цифровые издания, а физические издания не будут доступны в том числе для пользователей, которые сделали предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.

Ранее торговая сеть «М.Видео» заявила, что в скором времени закроет предзаказы почти на все игры в связи с отсутствием гарантий доступа к тайтлам на территории РФ к моменту релиза.

В том же посте представители компании поделились информацией о готовящихся к выходу игр. Например, в России не состоится релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch. Но судьба большей части игр остается под вопросом — WWE 2K22, Saint's Row, Tiny Tina's Wonderlands и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.