Стали известны детали прохождения Ghostwire: Tokyo

Издание Wccftech пообщалось с создателями предстоящей Ghostwire: Tokyo и узнало некоторые детали экшена. Авторы рассказали про устройство мира и локаций, а также о времени, которое понадобится на прохождение игры.

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Директор разработки Ghostwire: Tokyo Кэндзи Кимура считает проект приключенческим боевиком с картой-песочницей, а не в открытом мире. Игрок сможет отправиться в любое привлекательное место, чтобы его исследовать. Для изучения будут доступны и здания, на которые можно подняться.

Разработчики постарались сделать интересные локации, чтобы у игроков была мотивация их осматривать. Привычные ограничения при изучении мира авторы убрали, но подробностей об этом пока не рассказали.

Создатели наполнили город большим количеством контента, поэтому на основную историю должно уйти около 15 часов, а на прохождение с побочными заданиями — примерно 40 часов.

Ghostwire: Tokyo выйдет 25 марта на ПК и PS5. Недавно появилось 18 минут геймплея экшена.