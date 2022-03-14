Ubisoft удалила биографии российских оперативников Rainbow Six Siege

Инсайдер ScriptLeaksR6 рассказал в социальных сетях, что разработчики планируют удалить оперативников из России Glaz, Fuze, Kapkan, Tachanka и Finka. Позже он уточнил, что сами персонажи останутся, но их биографии изменят. Некоторые пользователи предположили, что героев переведут в ЧВК Nighthaven.