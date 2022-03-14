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1 час назад

Ubisoft удалила биографии российских оперативников Rainbow Six Siege

CyberSport.ruCyberSport.ru

С официального сайта соревновательного шутера Rainbow Six Siege пропали биографии российский оперативников. Компания Ubisoft пока не комментировала ситуацию.

Ubisoft удалила биографии российских оперативников Rainbow Six Siege
Фото: SteamSteam

Инсайдер ScriptLeaksR6 рассказал в социальных сетях, что разработчики планируют удалить оперативников из России Glaz, Fuze, Kapkan, Tachanka и Finka. Позже он уточнил, что сами персонажи останутся, но их биографии изменят. Некоторые пользователи предположили, что героев переведут в ЧВК Nighthaven.

Ранее компания Ubisoft представила анимационный трейлер, рассказывающий об Azami, новой оперативнице соревновательного шутера Rainbow Six Siege. Ролик был опубликован на YouTube.

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