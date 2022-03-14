Perfect Dark лишилась геймдиректора

Геймдиректор новой Perfect Dark Дэн Нойбургер покинул команду проекта. Официального анонса не было, однако разработчик сообщил об увольнении из студии The Initiative в своём профиле на портале LinkedIn. Кто занял его место, пока неизвестно.
В сентябре 2021 года представители The Initiative объявили о сотрудничестве со студией Crystal Dynamics, создавшей Marvel’s Avengers и игры серии Tomb Raider. Никакой другой информации о проекте пока нет. Разработчики отметили, что Perfect Dark находится на раннем этапе производства.
Perfect Dark характеризуют как игру класса «АААА», для которой выделен бюджет больше, чем для ААА-проектов. У ремейка нет даже примерных сроков релиза. Однако известно, что игра выйдет на ПК и Xbox Series и сразу будет доступна в Xbox Game Pass.