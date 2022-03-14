Perfect Dark лишилась геймдиректора

Геймдиректор новой Perfect Dark Дэн Нойбургер покинул команду проекта. Официального анонса не было, однако разработчик сообщил об увольнении из студии The Initiative в своём профиле на портале LinkedIn. Кто занял его место, пока неизвестно.

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В сентябре 2021 года представители The Initiative объявили о сотрудничестве со студией Crystal Dynamics, создавшей Marvel’s Avengers и игры серии Tomb Raider. Никакой другой информации о проекте пока нет. Разработчики отметили, что Perfect Dark находится на раннем этапе производства.