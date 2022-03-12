Шутер Badlanders вышел в Steam

Мультиплатформенный шутер Badlanders от компании NetEase стал доступен в Steam. Игра распространяется бесплатно и пока находится в раннем доступе.

«NetEase Games с гордостью сообщает, что с 10 марта в Steam стал доступен ранний доступ к совершенно новому соревновательному лутер-шутеру на выживание Badlanders. В игре представлен новый механизм побега и захватывающий опыт лутинга, а мобильная версия уже получила более 10 миллионов регистраций по всему миру...»

Badlanders — это мультиплатформенный шутер с видом от третьего лица компании NetEase. Проект доступен на мобильных операционных системах Android и iOS, а также ПК, и предлагает различные функции, схожие с популярной игрой Escape from Tarkov. Ранее для игры не были реализованы европейские сервера, однако с выходом в Steam, похоже, проблема ушла в прошлое.