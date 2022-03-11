Россиянам запретят покупать игры до релиза

Торговая сеть «М.Видео» заявила, что в скором времени закроет предзаказы почти на все игры в связи с отсутствием гарантий доступа к тайтлам на территории РФ к моменту релиза. Соответствующее объявление было опубликовано в сообществе M.Game в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Xbox Xbox

«Предзаказы на почти все игры мы в скором времени закроем, поскольку собирать их без гарантии предоставить их вам — смысла мы не видим. Надеемся на ваше понимание», — говорится в сообщении «М.Видео».

В том же посте представители «М.Видео» поделились информацией о готовящихся к выходу игр. Например, в России не состоится релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch. Но судьба большей части игр остается под вопросом — WWE 2K22, Saint's Row, Tiny Tina's Wonderlands и LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Про S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl информации так же нет. По заявлениям разработчиков работа над игрой приостановлена, и пока нет данных о том, будет ли она продаваться на территории России после релиза.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что дополнение для Assassin's Creed оказалось недоступным для россиян.