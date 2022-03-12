В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
51 минуту назад

Анонсирована новая игра Call of Duty

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Activision объявила об анонсе новой версии Call of Duty. Об этом сообщается в блоге проекта.

Анонсирована новая игра Call of Duty
Фото: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports / ReutersBruce Kluckhohn-USA TODAY Sports / Reuters

Представители студии официально подтвердили, что начали работу над новым AAA-тайтлом серии Call of Duty. Судя по всему, разработка игры находится на раннем этапе, так как Activision объявила о наборе специалистов и энтузиастов, которые будут помогать студии в проекте. В компании не стали раскрывать новых деталей о Call of Duty: Warzone.

«Мы ищем опытных создателей игр, страстных поклонников и просто замечательных людей, которые присоединятся к нашей разнообразной команде, вдохновленной созданием новых мобильных игр мирового класса для игроков», — говорится на сайте проекта.

В корпорации рассказали, что над игрой работают несколько студий — Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.

В конце февраля игровой журналист Джейсон Шрайер сообщил, что новая игра Call of Duty не выйдет впервые с 2004 года. Источники рассказали, что релиз крупного проекта будет отложен из-за неудовлетворительных продаж игры Vanguard.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители