Анонсирована новая игра Call of Duty

Activision объявила об анонсе новой версии Call of Duty. Об этом сообщается в блоге проекта.

Фото: Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports / Reuters Bruce Kluckhohn-USA TODAY Sports / Reuters

Представители студии официально подтвердили, что начали работу над новым AAA-тайтлом серии Call of Duty. Судя по всему, разработка игры находится на раннем этапе, так как Activision объявила о наборе специалистов и энтузиастов, которые будут помогать студии в проекте. В компании не стали раскрывать новых деталей о Call of Duty: Warzone.

«Мы ищем опытных создателей игр, страстных поклонников и просто замечательных людей, которые присоединятся к нашей разнообразной команде, вдохновленной созданием новых мобильных игр мирового класса для игроков», — говорится на сайте проекта.

В корпорации рассказали, что над игрой работают несколько студий — Solid State Studios, Beenox, Digital Legends и Demonware.