В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 120.38EUR 132.96
Войти в почту
1 час назад

«М.Видео» закроет предзаказы на все игры

Игромания.руИгромания.руиещё 1

Торговая сеть «М.Видео» в скором времени приостановит сбор предзаказов на многие игры. Это связано с тем, что их становится сложно собирать из-за переносов и отзыва проектов разработчиками. Представители сети также раскрыли нынешнее положение дел касательно некоторых игр.

«М.Видео» закроет предзаказы на все игры
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Так, известно, что скоро в магазин поступит некоторое количество копий Triangle Strategy. Ожидается поступление коллекционного издания «Horizon II: Запретный запад», однако когда это случится, неизвестно.

Ожидаются в срок Ghostwire: Tokyo и Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin при условии, что не будет изменений. Информации о Gran Turismo 7 нет, как и о WWE 2K22, Saint's Row: Издание первого дня и Notorious Edition. Релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch не состоится в России.

Касательно «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» неизвестно, будет ли она в принципе продаваться в России. Сообщение о Tiny Tina's Wonderlands и LEGO «Звездные Войны: Скайуокер. Сага» должны появиться ближе к их релизу.

Игры,М.Видео,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители