«М.Видео» закроет предзаказы на все игры

Торговая сеть «М.Видео» в скором времени приостановит сбор предзаказов на многие игры. Это связано с тем, что их становится сложно собирать из-за переносов и отзыва проектов разработчиками. Представители сети также раскрыли нынешнее положение дел касательно некоторых игр.
Так, известно, что скоро в магазин поступит некоторое количество копий Triangle Strategy. Ожидается поступление коллекционного издания «Horizon II: Запретный запад», однако когда это случится, неизвестно.
Ожидаются в срок Ghostwire: Tokyo и Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin при условии, что не будет изменений. Информации о Gran Turismo 7 нет, как и о WWE 2K22, Saint's Row: Издание первого дня и Notorious Edition. Релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch не состоится в России.
Касательно «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» неизвестно, будет ли она в принципе продаваться в России. Сообщение о Tiny Tina's Wonderlands и LEGO «Звездные Войны: Скайуокер. Сага» должны появиться ближе к их релизу.