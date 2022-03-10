«М.Видео» закроет предзаказы на все игры

Торговая сеть «М.Видео» в скором времени приостановит сбор предзаказов на многие игры. Это связано с тем, что их становится сложно собирать из-за переносов и отзыва проектов разработчиками. Представители сети также раскрыли нынешнее положение дел касательно некоторых игр.

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Так, известно, что скоро в магазин поступит некоторое количество копий Triangle Strategy. Ожидается поступление коллекционного издания «Horizon II: Запретный запад», однако когда это случится, неизвестно.

Ожидаются в срок Ghostwire: Tokyo и Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin при условии, что не будет изменений. Информации о Gran Turismo 7 нет, как и о WWE 2K22, Saint's Row: Издание первого дня и Notorious Edition. Релиз Disco Elysium: The Final Cut для Nintendo Switch не состоится в России.