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54 минуты назад

Nintendo приостановила поставки продукции в Россию

Мария Иванова

Японский производитель видеоигр Nintendo приостановил поставки в Россию своих устройств и программного обеспечения, пишет издание Nikkei. Такое решение принято в связи с операцией российских Вооруженных сил на Украине.

Nintendo испытывает проблемы с организацией способы оплаты. Помимо этого, продолжаются сбои в логистике, передает РИА Новости.

Интернет-магазин Nintendo прекратил работу в России еще 4 марта, после того как платежный оператор перестал проводить транзакции в рублях.

Ранее о своем решении приостановить работу в России объявил целый ряд крупных зарубежных компаний, в числе которых IBM, Coca-Cola, PepsiCo, Adidas, Ikea, Procter & Gamble.

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