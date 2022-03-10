Nintendo приостановила поставки продукции в Россию

Японский производитель видеоигр Nintendo приостановил поставки в Россию своих устройств и программного обеспечения, пишет издание Nikkei. Такое решение принято в связи с операцией российских Вооруженных сил на Украине.

Nintendo испытывает проблемы с организацией способы оплаты. Помимо этого, продолжаются сбои в логистике, передает РИА Новости.

Интернет-магазин Nintendo прекратил работу в России еще 4 марта, после того как платежный оператор перестал проводить транзакции в рублях.