«Королевская битва» Bloodhunt получит новый режим

Авторы «Королевской битвы» Bloodhunt, основанной на вселенной Vampire: The Masquerade, рассказали о двух новый режимах, которые появятся на релизе проекта. Важнейший аспект любого соревновательного шутера — возможность разделения игроков по уровню игры. Поэтому разработчики готовят рейтинговый режим. Проходить он будет в стандартном моде «Королевской битвы», но с разделением на 6 уровней мастерства.

Также в игре появится новый режим, названный Bloodhunt Mode. У данного мода будут все те же правила, что и в классическом Battle Royal, но с возможностью возродиться сразу же после смерти один раз. Разработчики считают, что такой режим будет иметь больше динамики и хорошо подойдет для новичков, так как Bloodhunt Mode прощает ошибки.