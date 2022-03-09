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42 минуты назад

«Королевская битва» Bloodhunt получит ранкед мод и режим возрождения

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Авторы «Королевской битвы» Bloodhunt, основанной на вселенной Vampire: The Masquerade, рассказали о двух новый режимах, которые появятся на релизе проекта. Важнейший аспект любого соревновательного шутера — возможность разделения игроков по уровню игры. Поэтому разработчики готовят рейтинговый режим. Проходить он будет в стандартном моде «Королевской битвы», но с разделением на 6 уровней мастерства.

«Королевская битва» Bloodhunt получит новый режим
Фото: СкриншотСкриншот

Также в игре появится новый режим, названный Bloodhunt Mode. У данного мода будут все те же правила, что и в классическом Battle Royal, но с возможностью возродиться сразу же после смерти один раз. Разработчики считают, что такой режим будет иметь больше динамики и хорошо подойдет для новичков, так как Bloodhunt Mode прощает ошибки.

Напомним, что авторы Bloodhunt обещали запустить плейтест исключительно для ПК в марте, поэтому, скорее всего, в скором времени они объявят точную дату тестирования.

Скриншот
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